كيف ودع ناصر ماهر زملاءه في فيوتشر بعد انتقاله إلى الزمالك؟

ودع ناصر ماهر، المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، زملائه في مودرن فيوتشر، بعد انتهاء رحلته مع الفريق.

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "كل التوفيق لنادي فيوتشر فيما هو قادم، وأتمنى لكم التوفيق، كل الشكر والتقدير لكل زملائي داخل الفريق بجد لاعيبه رجالة ومن أحسن الشخصيات إللي قبلتها في حياتي، بحبكم جدًا، وبتمنى لكم كل حاجة حلوة".

يذكر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، سيعقد مؤتمراً صحفياً في السابعة مساء يوم الاثنين المقبل للحديث عن بعض الملفات الهامة.

وأعلن الزمالك عن ضم كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.