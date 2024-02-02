لسبب لا يتوقعه الكثيرون..فنان شهير يتبرع بمليون جنيه إسترليني لمدرسته..صور

من جديد، يفاجئ النجم الإنجليزي، إد شيران، متابعيه بتبرعه بمبلغ “مليون جنيه إسترليني” لمدرسته السابقة، توماس ميلز الثانوية في سوفولك، مقاطعة إنجليزية كبيرة تقع في شرق إنجلترا.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، تهدف المنحة التي يمولها إيد إلى تزويد الطلاب بمصادر تعليمية جديدة بالإضافة إلى دورة جديدة للفنون التعبيرية في السنة الثامنة تم تقديمها هذا العام.

وشارك المغني البالغ من العمر 32 عامًا حبه للرسم بشكل علني على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قام الآن بتمويل منحة جديدة في مدرسة توماس ميلز الثانوية.



وتبرع إد سابقًا بشخصية مماثلة للمدرسة في عام 2022 لمساعدة الطلاب على تحسين مهاراتهم الموسيقية.

وقالت نيكي شول، رئيسة قسم الفنون في المدرسة، لصحيفة ديلي ستار: “في الوقت الذي يتم فيه الاعتراف بالموسيقى والفنون على أنهما أمران حيويان للغاية في رفاهية التلاميذ... هذه المدرسة في وضع جيد جدًا لدعم التطور الفني للتلاميذ وتنميتهم، شكرًا لإيد”.

إد شيران



وسبق أن عرض إد أيضًا دعمًا ماليًا للموسيقى ودراسات الكمبيوتر والتصوير الفوتوغرافي في مدرسته القديمة.

وتبرع إيد شيران سابقًا لمدرسة رئيسية بتمويل معدات موسيقية بما في ذلك آلات الكمان والكمان الجديدة للتلاميذ.

تقدم المؤسسة الخيرية منحًا كاملة للعائلات التي لا تستطيع تحمل الرسوم المدرسية، حيث تظهر أحدث تقاريرها أنها أنفقت 91 ألف جنيه إسترليني على التبرعات في عام 2022، كما حصلت على 338 ألف جنيه إسترليني أخرى من الأموال.

وسبق أن عرض إد مواهبه الفنية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف في عام 2019 أنه أمضى شهرًا كاملاً في الرسم أثناء استراحة من الموسيقى.

وشارك لقطات من أعماله الجذابة على إنستجرام، وكتب: "أمضيت شهرًا كاملاً منذ انتهاء الجولة في الرسم، وهو ما لم أفعله من قبل".

وسيبقى إد في آسيا حتى شهر مارس، حيث سيقدم عروضه في تايوان وتايلاند وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين وماليزيا ومومباي.

ويخطط المغني للعودة إلى وطنه بين كل عروضه في آسيا ليكون مع زوجته شيري سيبورن وابنتيهما - ليرا، 3 أعوام، وجوبيتر، 21 شهرًا.