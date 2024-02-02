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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر.. الإفتاء تحسم الجدل

صدى البلد

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن كانت هناك حاجة تدعو للجمع بين الصلاتين كعمل متواصل يصعب قطعه، أو أمر يفوت إن ترك وفي فواته ضرر عليك أو تفويت لمصلحة شرعية معتبرة، فلا حرج في الجمع بين الصلاتين حينئذ بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة مستمرة.

وأضاف وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال يقول صاحبه:" جمعت بين المغرب والعشاء بدون عذر ، هل هذا جائز؟ أن البخاري ومسلم رويا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم«جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر» وفي رواية لمسلم:" من غير خوف ولا مطر".

وأشار إلى أن جعل جمع الصلاتين عادة مستمرة فهذا لا يجوز، لأنه خلاف المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، وحثه على أداء الصلوات في أوقاتها، لافتا إلى أن المحققين من أهل العلم صرحوا بأن الجمع الذي ذكره ابن عباس هو الجمع الصوري، وهو أن يصلي المصلي صلاة الظهر في آخر جزء من وقتها (أي القدر الذي يؤدي فيه أربع ركعات مثلا) ثم يصلي صلاة العصر في أول جزء من وقتها فيظنه من رآه جمعا، وهو في الواقع ليس بجمع، لأن كل صلاة صليت في وقتها.

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هل يجوز الصلاة بين المغرب والعشاء ؟
وما صحة ودرجة حديث: "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عددن له بعبادة اثنتي عشرة سنة"؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب العجمي، قائلا: إن هذا الحديث من مرويات الإمام أبوعيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقد رمز له بالحسنى، أي أنه حسن، فهو من فضائل الأعمال. وأكد العجمي أنه يجوز للمسلم أن يصلي بين المغرب والعشاء ست ركعات ما بين المغرب والعشاء، ويسمى عند العلماء إحياء ما بين العشاءين. ومن المستحب للمسلم كل فترة أو كل يوم أو اسبوع حسب ظروفه وأحواله إذا صلى المغرب يصلي بعدها ست ركعات، فهذا له ثواب عظيم عند الله "عز وجل".


كيفية الجمع بين المغرب والعشاء

 يجوز للمسلم في ظروف معينة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء؛ بحيث يجمع بينهما جمع تقديم فيصلي المغرب والعشاء جمعا في وقت صلاة المغرب، أو ينوي تأخير صلاة المغرب عن وقتها ليجمعها ويصليها جمعا مع العشاء في وقت صلاة العشاء جمع تأخير.

وطريقة الجمع بين المغرب والعشاء أن تقام الصلاة ويؤدي المصلون صلاة المغرب ويصلونها جماعة، وبعد أن يفرغ المصلون من صلاة المغرب بالتسليم، تقام الصلاة مرة ثانية لأداء صلاة العشاء، وهذا يسمى الموالاة فيجب أن تصلى صلاة المغرب أولا، وبعد الانتهاء من صلاة المغرب تصلى صلاة العشاء بإقامة جديدة منفصلة عن الإقامة الأولى، ولا يجوز أن تصلى صلاة العشاء قبل صلاة المغرب.

فيجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز في الصبح والمغرب ولا في الحضر، وهذا كله مجمع عليه باتفاق الفقهاء.

 

كيفية الجمع بين المغرب والعشاء هل يجوز الصلاة بين المغرب والعشاء دار الإفتاء الشيخ أحمد وسام أمين لجنة الفتوى

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