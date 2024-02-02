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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من المليون الثالث خلال 8 أيام

صدى البلد

حشود كثيفة شهدها معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ 55، الخميس، حيث شهد المعرض اليوم، إقبالاً كثيفاً من الجمهور على كافة بواباته، لحضور الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يقدمها، واقتناء الكتب، حيث وصل عدد زوار المعرض في يومه الثامن نحو 424,343 زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏2,812,574 زائرًا، وهو ما يؤكد مدى وعي الشعب المصري بأهمية القراءة، والاطلاع.

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حرصت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اليوم على لقاء 120 شابًا وفتاة من المشاركين ببرنامج فعاليات الأسبوع الثقافي الـ14 لشباب المحافظات الحدودية، "أهل مصر" والذي يستضيف الشباب من 6 محافظات حدودية، حيث تم استقبالهم لأول مرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، للتعرف على فعالياته وأمسياته الثقافية والفنية المتنوعة.

كما التقت وزيرة الثقافة وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية، بحضور الشيخ عبد الله جهامة - مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، وعددًا من المشايخ، معربة عن سعادتها بلقائهم بمحفل الثقافة الدولي معرض الكتاب.

 برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل

كما استقبل المعرض خلال أيامه الماضية ضمن برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل، أطفال حي الخيالة.

ويأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذي يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).

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