للمرة الأولى..وفاة امرأة صينية بعد إصابتها بسلالتين قاتلتين من أنفلونزا الطيور

ظهرت معلومات جديدة عن وفاة أول سيدة في العالم تصاب بسلالتي H10N5 و H3N2 من أنفلونزا الطيور.

سببت وفاة المرأة البالغة من العمر 63 عامًا من شوانتشنج، آنهوي في الصين حالة من الذعر.

وكانت المرأة تعاني بالفعل من مشاكل صحية أساسية تؤدي إلى السعال والتهاب الحلق والحمى.

أكدت الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، أن خطر انتقال العدوى من إنسان إلى آخر منخفض.

ونقلت صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الجمعة نقلاً عن وسائل الإعلام المحلية أن المرأة تم نقلها إلى مستشفى في مقاطعة تشجيانج القريبة.

وقال مصدر لصحيفة تشاينا ديلي: “أجرت مكافحة الأمراض على المستوى الإقليمي والوطني تسلسل الجينوم على العينات وأكدت إصابتها بسلالات مشتركة من H3N2 وH10N5 الأسبوع الماضي”.

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ولم يُظهر أي من المخالطين الوثيقين للحالة في مقاطعتي تشجيانغ وآنهوي أي حالة غير طبيعية أثناء الملاحظات الطبية وكانت نتائج اختبار الحمض النووي سلبية.

وبحسب عدة تقارير، فإن سلالة H10N5 لم تصيب الإنسان من قبل حتى الآن.



وأثارت هذه الحالة القلق في هونغ كونغ المجاورة، مما دفع مسؤولي الصحة هناك إلى الادعاء بأنهم يراقبون الوضع الآن.



وقال المتحدث باسم مركز حماية الصحة في هونج كونج: "جميع حالات الإصابة الجديدة بأنفلونزا A، بما في ذلك H10N5، هي أمراض معدية يجب الإبلاغ عنها في هونغ كونغ".

ويُعتقد أن المرأة أصيبت بالمرض من "دواجن مصابة"، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا بعد.