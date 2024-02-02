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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لهذا السبب.. امرأة تطلق ثعبانا ساما على زوجها في الهند

لهذا السبب.. امراة
لهذا السبب.. امراة تطلق ثعبانا ساما على زوجها في الهند

أطلقت امراة هندية ثعبانًا سامًا على زوجها بالتعاون مع صديقها في مدينة ناشيك الهندية. 

وفقًا لصحيفة “ذا تايمز أوف إنديا” وقع الحادث في مدينة ناشيك الهندية بعد مشاجرة وقعت بين فيشال باتيل البالغ من العمر 41 عاما وزوجته. 

وحدث ذلك عندما ذهبت لزيارة والديها في مدينة أخرى، لكن زوجها قرر إعادتها إلى المنزل، وفقًا لما أكدته موقع “روسيا اليوم” أيضًا. 

وفي إحدى الأمسيات، حضر صديق الزوجة بشكل مفاجئ ثم قاما معا بالاعتداء على الزوج وضربه بأدوات غير حادة.

ونتيجة للشجار، كسرت ذراع الزوج، لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك فقد حاولا خنقه، لكنه قاوم بشدة. 

تفاصيل 

وقرر صديق الزوجة اللجوء إلى أسلوب قتل غير معتاد، فأخرج ثعبانا ساما كان قد أحضره معه.

 وتُرك الثعبان بمفرده مع الضحية، وهربا من مسرح الجريمة بعد التأكد من إصابته بلدغة مميتة.

وتمكّن الضحية من الاتصال بجيرانه وأصدقائه، الذين نقلوه إلى أقرب مستشفى. 

وأوضح الأطباء أن الثعبان الذي لدغه كان ساما حيث أجروا على الفور إسعافات عاجلة وأنقذوا حياته.

 وفتحت الشرطة ملفا جنائيا بتهمة الشروع في القتل وأدرجت زوجة فيشال وشريكها على قائمة المطلوبين.

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ثعبان مدينة ناشيك الهندية ذراع الزوج

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