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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عجوز يثير الجدل في الهند بعد زواجه من امرأة تصغره بـ50 عاما

عجوز
عجوز

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مثيرة للجدل في الهند  حيث تزوج رجل هندي يبلغ من العمر 103 أعوام  من امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا بفارق عمر بينهما يبلغ 54 عامًا.

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وذكرت وسائل إعلام هندية، أن العريس يدعى حبيب نزار تزوج من العروسة التي تدعى فيروز جهان في منطقة إيتوارا في بوبال، وهو الزواج الثالث للعريس، وقرر نزار أن يتزوج للمرة الثالثة لأنه شعر بالوحدة بعد وفاة زوجته الثانية.

 

ورغم أن الزواج تم العام الماضي إلا أن حفل زفافهما لفت انتباه الناس بعد انتشار مقطع فيديو للعروسين أثناء عودتهما إلى المنزل، ويمكن سماع الناس وهم يهنئون الزوجين على رحلتهما الجديدة.


وقال العريس: "عمري 103 أعوام، وزوجتي تبلغ من العمر 49 عامًا. تزوجت لأول مرة من السيدة ناشيك وبعد وفاتها تزوجت من سيدة تدعى لكناو وبعدما توفيت كنت أشعر بالوحدة فتزوجت مرة أخرى".

 

وكانت “جهان” تعيش بمفردها أيضًا بعد وفاة زوجها، وقالت إن الزواج من نزار البالغ من العمر 103 أعوام هو قرارها ولم يجبرها أحد على الزواج منه، وأضافت: “زوجي بخير تمامًا ولا يعاني من أي مشكلات طبية”.

الهند امراة

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