خبير تربوي لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة: وجهوا أولادكم لتدفعوهم إلى النجاح

قدم أحمد الشاعر، الخبير التربوي، بعض النصائح لأهالي طلاب المدارس، خاصة أهالي الطلاب بمرحلة الثانوية العامة لمتابعة الطالب خلال فترة الدراسة وحثهم علي التفوق.



قال أحمد الشاعر: "يجب علي ولي أمر طالب الثانوية العامة أن يكون رقيب علي الطالب وأن يتابعه لحظة بلحظة حرصا علي تفوقه ولكن دون أن يؤثر علي الطالب بأي نوع من الضغط أو يكون سبب في توتر الطالب وتشتته، بل دوره أن يكون الداعم والدافع للنجاح.

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وتابع الخبير التربوي وعن كيفية تنفيذ ذلك أنه يجب علي ولي أمر الطالب مع بداية المرحلة الثانوية أن يعرف أهداف ابنه أو بنته ويساعده علي تحديد هدف في حال عدم وجود شيء محدد وذلك عن طريق اختيار المجال الراغب الطالب في دراسته في الجامعة وفي اختيار مستقبل الطالب، وهذه هي الخطوة الأولى للرقابة.

وبالنسبة للمرحلة الثانية يجب علي ولي الأمر أن يكون علي تواصل تام مع كافة المدرسين والمدرسة الخاصة بالطالب لمعرفة تفاصيل تركيزه بالدروس ومستواه بالامتحانات، كما يجب أيضا أن يصمم ولي الأمر آلية لامتحان الطالب دراسيا ومتابعة ما يذاكره لحظة بلحظة.

وقال الأستاذ أحمد الشاعر إنه بعد ذلك يجب أن يرفه ويفرغ ولي أمر الطالب الضغوطات التي يتعرض لها الأبناء، عن طريق ممارسة الرياضة أو استخدام أي وسيلة ترفيهية بطريق تدفع الطالب للتقدم.