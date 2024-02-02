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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

روان بن حسين تغازل جمهورها بأحدث إطلالة لها

روان بن حسين
روان بن حسين

حرصت الفنانة الكويتية روان بن حسين على مشاركة متابعيها  بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستجرام"

وظهرت بن حسين بإطلالة كاجوال انيقة مرتديه قميص كاروهات وتيشيرت مع بنطال جينز، كما أكملت إطلالتها بإنتعالها حذاء صيفي باللون الفوشيا وأرفقته بحقيبة يد كبيرة الحجم مما أبرز أناقتها وذوقها الرفيع.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت روان بن حسين في الماكياج على الالوان الترابية الملائمة للون بشرتها حيث وضعت أحمر للشفاه باللون البني اللامع  مع بلاشر بنفس اللون ،كما اختارت لخصلات شعرها البني الطويل تسريحة بسيطة تلائم إطلالتها حيث تركته منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.
 

آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  أغنية "مالك أمل"، والأغنية من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.
 
وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتهاالرسمية في اليوتيوب.

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IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_١٨٠٣١٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_١٨٠٢٢٠
IMG_٢٠٢٤٠٢٠١_١٨٠٢٢٠

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