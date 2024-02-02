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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد أغنيته مع مدحت صالح.. ابيوسف يحيي حفلا غنائيا في لندن

ابيوسف
ابيوسف

أعلن مطرب الراب ابيوسف عن استعداده لإحياء حفل غنائى فى لندن يوم 11 من شهر فبراير الحالي.

وتأتي هذه الحفلة بعد الأغنية التى طرحها ابيوسف مع المطرب مدحت صالح فى الحلقة التى جمعتهما ببرنامج مزيكا صالونات.
 

مدحت صالح وابيوسف 


وحل مدحت صالح، ضيفاً في الحلقة الثامنة مع مطرب الراب ابيوسف، لصناعة موسيقي جديدة ومختلفة تضم ذوق كل منهما.

وشارك "صالح" في التجربة الجديدة مع مطرب الراب "ابيوسف"، لإنتاج أغنية مختلفة تجمع لون كل منهما، حيث ان الثنائي من أجيال مختلفة عن بعضهما، ويتمتع كل منهما بجمهور مختلف في عالم الموسيقي، ونجح "صالح" في كتابة كلمات الأغنية بينما أضاف "ابيوسف" الموسيقي والالحان لإخراج العمل.

 

نجح الثنائي صالح وأبيوسف، في الانتهاء من الاغنية خلال ساعتين ونصف فقط، بالرغم من ان مدة الحلقة 8 ساعات، وهو ما يبرز تعاونهما سوياً بشكل أسرع بكثير من المتوقع، وجاءت كلمات الأغنية كالاتي: " اتعب وعافر كل يوم، وارسم وخطط وابتدئ، وقت النجاح اعمله زووم، وقول للهموم يلا ابعدي، انت الى جاى وكله ليك تقدر تسوق، وتسيب تاريخ تتباهي بيه، وتتطير لفوق، خليك إيجابي وياريت تروق".

 

مطرب الراب ابيوسف ابيوسف الرابر أبيوسف

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