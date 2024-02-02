الكرملين يكذب أوكرانيا بشأن تسليم جثث الأسرى بالطائرة المحطمة

أكد الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا لم تتلق طلبات من أوكرانيا لتسليم جثث الأسرى في تحطم الطائرة فوق مقاطعة بيلجورود.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، قوله إن موسكو لم تتلق أي طلبات من كييف لتسليم جثث أسرى الحرب الذين قتلوا في حادث تحطم الطائرة العسكرية من طراز "إيل-76" الأسبوع الماضي.

بينما قالت الحكومة الأوكرانية إنها قدمت مثل هذا الطلب.

وفي 24 يناير، أسقطت القوات الأوكرانية طائرة نقل عسكري روسية "إيل-76" فوق منطقة بيلجورود، كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و6 من أفراد طاقم الطائرة، و3 مرافقين.

وكانت "روسيا اليوم"قد نقلت عن مصدر مطلع قوله، أمس الخميس، أن جهات التحقيق في إسقاط كييف طائرة النقل العسكري الروسية التي كانت تحمل 65 أسيرا أوكرانيا انتهت من فحص صندوقي الطائرة الأسودين، ورفعت تقريرا بذلك للجهات المعنية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت الأسبوع الماضي، فوق مدينة بيلجورود الروسية وعلى متنها سجناء أوكرانيون، "أسْقِطَت بالتأكيد باستخدام نظام باتريوت الأميركي".

وأضاف بوتين خلال مناسبة في موسكو أن "الطائرة أسقطت، وهذا ما تم التأكد منه، بواسطة نظام باتريوت أميركي" تم إطلاقه من "الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية".