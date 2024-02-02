نانسي عجرم وحماقى في السعودية وأحمد سعد في دبي.. قائمة حفلات اليوم

يستعد عدد من المطربين المصريين والعرب لإحياء حفلات متنوعة مساء اليوم سواء داخل مصر او خارجها وتأتي البداية مع حفل المطرب أحمد سعد بدبي.



حفل أحمد سعد



ويستعد المطرب أحمد سعد مساء اليوم الجمعة لإحياء حفلته المنتظرة فى القرية العالمية بدبي، بعد تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.



ومن المفترض أن يقدم سعد خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدة التى تحمل اسم بعتذرلك والمفترض ان يطرحها خلال أيام قليلة من الآن.



حفل نانسي عجرم وفرقة ميامي

وتستعد الفنانة نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الجمعة مع فرقة ميامي الغنائية على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونظرا للاقبال الكبير على حفل نانسي عجرم أعلنت شركة روتانا عن نفاذ تذاكر الحفل بعد طرحها على الموقع الرسمي بساعات قليلة.





حفل محمد حماقي

ويستعد الفنان محمد حماقي أيضا ، لإحياء حفل غنائى ضخم مساء اليوم الجمعة بمدينة جدة وتحديدا على مسرح بنش مارك.



أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد حماقي، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني، وبدأت أسعار تذاكر الحفل من 450 ريال سعودي.

سفر حماقى للسعودية

وتواجد حماقى فى السعودية منذ أول أمس حيث قام بعمل بروفات خاصة مع فرقته الموسيقية استعداد للحفل وحرص على حضور مبارة النصر وانتر ميامي، حيث قام بنشر مجموعة من الصور له من داخل الملعب بصحبة مجموعة من الفنانين المصرية ومنهم أحمد حلمي وعمرو يوسف .