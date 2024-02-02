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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد يومين عرض.. تعرف على حصيلة إيرادات فيلم أنف وثلاث عيون

أنف وثلاث عيون
أنف وثلاث عيون

دخل فيلم أنف وثلاث عيون منافسة إيرادات هذا الموسم بعد طرحه فى السينمات ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، حيث حصد الفيلم فى أول يوم عرض ما يقرب من 91 ألف جنيه.

وواصل الفيلم حصد الإيرادات حيث حقق مساء أمس الخميس ايرادات وصلت 196 ألف جنيه لتكون حصيلة إيراداته حتى الأن 260 ألف جنيه.
 

قصة الفيلم


 تدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

 

العمل من بطولة كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

أنف وثلاث عيون سبق وأن تم تقديمه في عمل سينمائي عام 1972، قامت ببطولته وإنتاجه الفنانة ماجدة وشاركها في التمثيل كل من محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين، وأخرجه حسين كمال.

 

فيلم أنف وثلاث عيون ظافر العابدين صبا مبارك

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