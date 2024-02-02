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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن: مسلسلات تعرض على نتفليكس خلال 2024 وبراد بيت بطل فيلم تارانتينو الأخير

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة أبرزها مسلسلات تعرض على نتفليكس خلال 2024 وبراد بيت بطل فيلم تارانتينو الأخير. 

 

لعبة الحبار الموسم الثاني وبريدجرتون 3 .. مسلسلات تعرض على نتفليكس في 2024

تقدم منصة نتفليكس مجموعة قوية من الأعمال الدرامية والمسلسلات خلال عام 2024، إلى جانب تشكيلة واسعة ومتنوّعة من الأفلام والألعاب الجديدة. 

 

براد بيت بطل فيلم تارانتينو العاشر والأخير The Movie Critic

يتفاوض نجم هوليوود براد بيت على المشاركة في فيلم المخرج الشهيرة كوينتين تارانتينو العاشر والأخير The Movie Critic قبل اعتزاله العمل بشكل نهائي وفق ما أعلنه في وقت سابق. 

 

 

تفاصيل افتتاح مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة عشر من مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل بعرضي "حكايات لافونتين" و"الطقس العجيب"، على مسرح الفلكي، بوسط البلد.

 

اليوم.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يعقد السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة 13 من المهرجان، اليوم الجمعة، 2 فبراير، بمسرح الهناجر، بدار الأوبرا المصرية. 

 

سيد رجب يكشف سر تأخر شهرته وهذا العمل نقلة في حياته الفنية

وكشف سيد رجب تفاصيل مسيرته الفنية في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم مع إنجي علي قائلا:" سنة 93 عملت مشهدين في فيلم، وقدمت دور في مسرحية والأستاذ يوسف شاهين وخالد يوسف شاهدا المسرحية واتفقا معي على دور في فيلم (المهاجر) ولكن لم يحدث نصيب واعتذرت".

 

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