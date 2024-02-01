رمضان 2024.. نيولوك هاني رمزي في مسلسل بدون مقابل

يواصل حاليا الفنان هاني رمزي تصوير مشاهد مسلسله الجديد بدون مقابل والذي يعود به للمنافسة فى موسم رمضان القادم.



ويظهر هاني ضمن أحداث المسلسل بلوك جديد ومختلف تماما عما اعتاد الظهور به خلال الفترة الماضية حيث يصور مشاهده وهو تاركا لدقنه وشاربه لكي يتناسب مع الشخصية التى يقدمها فى المسلسل.



هانى رمزى

وكان تعاقد النجم هاني رمزي، علي مسلسل بدون مقابل وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان المقبل والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبد الحميد مخرج روائع. الدراما المصرية.

وقال هاني رمزي خلال لقاء تلفزيوني: في أفلامي هتلاقي جزء تراجيدي وسط الكوميديا؛ لأني في النهاية بقول إني ممثل مش كوميديان بس، وأقدر أقدم كذا لون والفترة اللي فاتت اتعرض عليا أعمال كوميدية مش راضي عنها ومرضيتش واعتذرت وقولت لا، وأنا مبضحكش ازاي الجمهور هيضحك، وفي الآخر سلمت نمر ونغير جلد ونعمل تراجيدي وإن شاء الله يعجب الناس.

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب هاني رمزي الفنانة داليا البحيري ونسرين طافش ، ومن إخراج جمال عبد الحميد.



قصة مسلسل بدون مقابل

وقال المؤلف حسام موسى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، “صورنا عددًا من المشاهد حيث بدأ المخرج جمال عبد الحميد بالديكور الرئيسى للعمل، والذى يجمع بين هانى رمزى وداليا البحيري، كما يقوم بتصوير ديكور فيلا الفنان عمرو عبد الجليل ووفاء عامر”.

وأضاف حسام موسى “المسلسل تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول ضابط مخابرات يحارب الإرهاب، ويشهد عددًا من المشاهد الأكشن الصعبة، والتى أتمنى أن تخرج بشكل لائق”.