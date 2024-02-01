عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024.. نيولوك هاني رمزي في مسلسل بدون مقابل

هاني رمزي فى بدون
هاني رمزي فى بدون مقابل

يواصل حاليا الفنان هاني رمزي تصوير مشاهد مسلسله الجديد بدون مقابل والذي يعود به للمنافسة فى موسم رمضان القادم.

ويظهر هاني ضمن أحداث المسلسل بلوك جديد ومختلف تماما عما اعتاد الظهور به خلال الفترة الماضية حيث يصور مشاهده وهو تاركا لدقنه وشاربه لكي يتناسب مع الشخصية التى يقدمها فى المسلسل.
 

هانى رمزى 

وكان تعاقد النجم هاني رمزي، علي مسلسل بدون مقابل وذلك لتقديمه في موسم  دراما رمضان المقبل والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

 

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبد الحميد مخرج روائع. الدراما المصرية.

 

وقال هاني رمزي خلال لقاء تلفزيوني: في أفلامي هتلاقي جزء تراجيدي وسط الكوميديا؛ لأني في النهاية بقول إني ممثل مش كوميديان بس، وأقدر أقدم كذا لون والفترة اللي فاتت اتعرض عليا أعمال كوميدية مش راضي عنها ومرضيتش واعتذرت وقولت لا، وأنا مبضحكش ازاي الجمهور هيضحك، وفي الآخر سلمت نمر ونغير جلد ونعمل تراجيدي وإن شاء الله يعجب الناس.

 

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب هاني رمزي الفنانة داليا البحيري ونسرين طافش ، ومن إخراج جمال عبد الحميد. 


قصة مسلسل بدون مقابل 

وقال المؤلف حسام موسى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، “صورنا عددًا من المشاهد حيث بدأ المخرج جمال عبد الحميد بالديكور الرئيسى للعمل، والذى يجمع بين هانى رمزى وداليا البحيري، كما يقوم بتصوير ديكور فيلا الفنان عمرو عبد الجليل ووفاء عامر”. 

 

وأضاف حسام موسى “المسلسل تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول ضابط مخابرات يحارب الإرهاب، ويشهد عددًا من المشاهد الأكشن الصعبة، والتى أتمنى أن تخرج بشكل لائق”. 

هاني رمزي الفنان هانى رمزى موسم رمضان القادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%| ماذا يعني؟ وهذا ما ينتظر الاقتصاد المصري

موضوعات متعلقة

مستوحاة من Sway.. جيسون ديرولو يطرح "سبايسي مارجريتا" مع مايكل بوبلي

تعرف على أسعار تذاكر حفل عبد الباسط حمودة في عيد الحب

اليوم .. حفلان لـ أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي للعرائس

بمجموعة من أفلام التحريك| افتتاح نادي سينما الطفل بالمركز القومي الثلاثاء المقبل

لم أتوقع رد الفعل.. شهد شعراوي تكشف كواليس مشاركتها في حالة خاصة

الحلقة الأخيرة من مسلسل حالة خاصة.. غادة عادل تصدم طه دسوقي بتصرفها

ظافر العابدين يكشف أسرار فيلم أنف وثلاث عيون| غدا

عفروتو يحتفل بعقد قرانه في الإسكندرية

ترشيحاتنا

البحث عن أرضية منقرع.. مصطفى وزيري يوضح حقيقة تبليط الهرم الأصغر

رئيس جامعة الأزهر: الإمام الأكبر يرعى 60 ألف طالب من الوافدين

أمريكا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى قاعدة حقل العمر في سوريا

الأردن يعلن حالة الطوارئ في العاصمة عمان.. لهذا السبب

مطلب برلماني بتخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير السلع قبل شهر رمضان

الحبس 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار البنك المركزي| شهادات بنكية تضاعف أموالك.. أفضل من الذهب والدولار

تسريحة غير معتادة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا| صور

فستان جلد.. رضوى الشربيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

بطن مكشوف وقصير.. كارول سماحة تثير الجدل بفستانها | شاهد

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ