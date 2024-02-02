عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل افتتاح مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل

صدى البلد

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة عشر من مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل بعرضي "حكايات لافونتين" و"الطقس العجيب"، على مسرح الفلكي، بوسط البلد.

 

وبدأت ليالي حكاوي بعرض "الطقس العجيب" مع فريق "شارع العلوم"، شهدعرض استعراضي ممتع لتجارب علىية مبسطة للأطفال تحاكي التغيرات المناخية في الطقس بشكل ممتع وتفاعلي.


كما شهد حفل الافتتاح عرض "حكايات لافونتين" من بطولة الطفلة صوفيا، وهو عرض موسيقي استعراضي يستكشف حكايات جان دو لافونتين الخالدة مع الرسوم التوضيحية الحية على الرمال ممتزجة بالموسيقى، ويكشف الدروس للحياة من خلال مغامرات السلحفاة والأرنب، والفأر في المدينة.

 

txt

محمد عبده يفتتح مهرجان فبراير الكويت الليلة

txt

مهرجان المسرح المصري يحتفي بالفائزين بـ"مسابقة العمل الأول في التأليف" بمعرض الكتاب


ويحتفل مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل هذا العام بمرور 13 سنة على تأسيسه في مصر، باعتباره أول مهرجان دولي مخصص للعروض العالمية الموجهة للأطفال، من تنظيم مركز "أفكا للفنون"، وتشهد هذه الدورة مشاركة دولية لثلاثة دول، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى مصر.

 


ويشهد حكاوي الدولي في نسخته الجديدة 6 عروض فنية رئيسية، من بينها عرضان من بريطانيا هما "همهمة صغيرة"، وهو عرض رقص مضحك وعرض "الجو حر لأ برد"، بجانب عرض فرنسي وثلاثة عروض مصرية،"حكايات لافونتين" و"الطقس العجيب" وعرض السيرة الهلالية "قصة أولاد راجح".


كما يحتضن المهرجان هذا العام لأول مرة عروض أفلام دولية من ألمانيا تتضمن فيلمين طويلين وثمان أفلام قصيرة، في شراكة مع مهرجان شلينجل الدولي، أحد أهم منصات أفلام الأطفال والشباب في أوروبا، وتتضمن الأفلام الطويلة فيلم "العاديون" للمخرجة صوفي لينينباوم، وفيلم "فريق بيبركورنز وسر أعماق البحار"  للمخرج كريستيان ثيدي.

مهرجان حكاوي التغيرات المناخية السيرة الهلالية حكاوي الدولي لفنون الطفل مسرح الفلكي مهرجان حكاوى الدولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

أمطار ورياح وثلوج وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

موضوعات متعلقة

للأسبوع الثالث على التوالي.. Mean Girls يتصدر البوكس أوفيس

تفاصيل دور هدى المفتي في مسلسل موعد مع الماضي

ياسمين صبري تنضم لموسم دراما رمضان 2024 بمسلسل رحيل

قصة حب خالد النبوي وغادة عادل.. لقطات من برومو فيلم أهل الكهف

طرح فيلم THE 100 CANDLES GAME بالسينمات المصرية| تعرف على قصته

مهرجان المسرح المصري يحتفي بالفائزين بـ"مسابقة العمل الأول في التأليف" بمعرض الكتاب

الغيرة تهدد مكانة صبا مبارك المهنية في «بين السطور»

ريم مصطفى تجسد شخصية جارية في فيلم "أهل الكهف".. صور

ترشيحاتنا

مسؤولون أمريكيون: خطط لقصف أهداف إيرانية في العراق وسوريا

سوق الذهب ينتظر عقوبات رادعة.. تفاصيل

معجزة ربانية يوم 27 رجب .. ترقبوها من الآن عجائب آيات الله

مرسيدس E200 AMG موديل 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2 فبراير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء ومكياج صاخب.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

انتبه.. الكرش علامة على نوع سرطان خطير

بعد قرار البنك المركزي| شهادات بنكية تضاعف أموالك.. أفضل من الذهب والدولار

تسريحة غير معتادة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا| صور

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ