تفاصيل افتتاح مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة عشر من مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل بعرضي "حكايات لافونتين" و"الطقس العجيب"، على مسرح الفلكي، بوسط البلد.

وبدأت ليالي حكاوي بعرض "الطقس العجيب" مع فريق "شارع العلوم"، شهدعرض استعراضي ممتع لتجارب علىية مبسطة للأطفال تحاكي التغيرات المناخية في الطقس بشكل ممتع وتفاعلي.



كما شهد حفل الافتتاح عرض "حكايات لافونتين" من بطولة الطفلة صوفيا، وهو عرض موسيقي استعراضي يستكشف حكايات جان دو لافونتين الخالدة مع الرسوم التوضيحية الحية على الرمال ممتزجة بالموسيقى، ويكشف الدروس للحياة من خلال مغامرات السلحفاة والأرنب، والفأر في المدينة.



ويحتفل مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل هذا العام بمرور 13 سنة على تأسيسه في مصر، باعتباره أول مهرجان دولي مخصص للعروض العالمية الموجهة للأطفال، من تنظيم مركز "أفكا للفنون"، وتشهد هذه الدورة مشاركة دولية لثلاثة دول، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى مصر.



ويشهد حكاوي الدولي في نسخته الجديدة 6 عروض فنية رئيسية، من بينها عرضان من بريطانيا هما "همهمة صغيرة"، وهو عرض رقص مضحك وعرض "الجو حر لأ برد"، بجانب عرض فرنسي وثلاثة عروض مصرية،"حكايات لافونتين" و"الطقس العجيب" وعرض السيرة الهلالية "قصة أولاد راجح".



كما يحتضن المهرجان هذا العام لأول مرة عروض أفلام دولية من ألمانيا تتضمن فيلمين طويلين وثمان أفلام قصيرة، في شراكة مع مهرجان شلينجل الدولي، أحد أهم منصات أفلام الأطفال والشباب في أوروبا، وتتضمن الأفلام الطويلة فيلم "العاديون" للمخرجة صوفي لينينباوم، وفيلم "فريق بيبركورنز وسر أعماق البحار" للمخرج كريستيان ثيدي.