عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد عبده يفتتح مهرجان فبراير الكويت الليلة

محمد عبده
محمد عبده

يحيي الفنان محمد عبده، حفل غنائي ساهر له مساء اليوم الخميس 1 فبراير، على مسرح الأرينا كويت، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت. 

 

محمد عبده وأغنية الملامح:

وحقق الفنان محمد عبده، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة 19 أكتوبر من العام الماضي 2022، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية الملامح لـ محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.  

 

أغاني محمد عبده 

وحقق فنان العرب محمد عبده، ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة بـ أغنية كثير اشتقت، بعد طرحها في 30 يناير 2022، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. 

أغنية كثير اشتقت، لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز. 

 

كلمات أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده 

كثير اشتقت..
كثير احتجت لوجودك..
كثير احتجت..
عدد ما تهت في بُعدك..
كثر ما خفت من بَعدك..
تمنيت اني لوجودك ملكت الوقت.. 
كثير اشتقت!!!

***

يا آخر ما بقى فيني..
من سنيني..
سألتك عن أمل يقدر 
يجدد حلمي بعيني..         
هواي اللي أعيشه انت
و كل الدنيا عندي انت
و انا ما بين انت وانت
أموت بشوق وأحيا بك 
ونعم تخنقي أنفاسي..

إذا فكرت في غيابك..  
ولأني كثير لك مشتاق..
حضنته وردك الذابل على بابك..
وكثير اشتقت

*****

كنت خايف..  
من مرار الاحتياج وشوق جارف..
والله إني كنت خايف 
وكنت عارف..
إني مشتاق البعيد وما يجي..
والمرار الصعب لما تكون عارف..
أنا الواقف على باب الأماني حاضن طيوفك 

وانا شايف جميع الناس قدامي ولا اشوفك
وانا الآه اللي مذبوحه في ونة ناي
ومحد وياي سواك وعارف انك رحت
ولا أظنك حبيبي جاي..
وكثير اشتقت

 

محمد عبده الفنان محمد عبده الكويت فبراير الكويت مهرجان فبراير الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

جبال فلوس.. قرار عاجل ضد المتهمين في أكبر قضية عملة

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

ترشيحاتنا

شبانة : الزمالك أبرم صفقة قوية بضم السعيد..ومجلس الإدارة يستهدف الفوز بالكونفدرالية

صحيفة فرنسية: مصر تجذب اهتمام السياح من جميع أنحاء العالم في 2023

ماذا أفعل لكي أخشع في صلاتي.. وهل يجوز قطعها خشية على ابني من الأذى؟

تفاصيل خطف شخصين على يد عاطلين في البساتين

السكة الحديد تجري حركة تنقلات هامة لخمس قيادات بالهيئة | مستند

رئيس شعبة الذهب يوضح أسباب زيادة الأسعار..ويؤكد: هناك تدافع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تستعرض رشاقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

ليعلمهم هذه الصفات.. أب كويتي يترك أطفاله في الصحراء.. ما القصة؟

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

مش هتصدق شكلها| مي كساب تلفت الأنظار في ملتقى التميز والإبداع العربي

فيديو

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ