براد بيت بطل فيلم تارانتينو العاشر والأخير The Movie Critic

يتفاوض نجم هوليوود براد بيت على المشاركة في فيلم المخرج الشهيرة كوينتين تارانتينو العاشر والأخير The Movie Critic قبل اعتزاله العمل بشكل نهائي وفق ما أعلنه في وقت سابق.

لم يتم الاتفاق مع براد بيت بشكل نهائي حتى الآن لكنه أصبح الأقرب لدخول موقع تصوير تارانتينو، الذي من المتوقع أن تدور أحداثه في جنوب كاليفورنيا خلال السبعينيات، حول ناقدة أفلام ساخرة ومستوحى من حياة بولين كايل، الكاتبة الراحلة في مجلة نيويوركر والتي كانت واحدة من أكثر نقاد السينما تأثيرًا في عصرها.

موعد اعتزال كوينتين تارانتينو

وصمم كوينتين تارانتينو على قراره الشهير باعتزال الإخراج السينمائي بعد فيلمه العاشر، الذي يحضر له حاليا دون الكشف عن تفاصيله أو فكرته في تصريحات سابقة.

وقال كوينتين تارانتينو إنه فكر في إعادة تقديم نسخة جديدة من فيلمه الأول Reservoir Dogs، وهو الخبر الذي أحدث ضجة على السوشيال ميديا، لكنه تراجع عن الفكرة.

يعيش المخرج كوينتين تارانتينو حاليا في إسرائيل مع زوجته وابنه الذي يبلغ من العمر 15 شهرا، وتحدث عن التشابه بين مكان إقامته وولاية لوس أنجلوس التي يفتقدها كثيرا.

نال الفيلم التاسع للمخرج كوينتين تارانتينو 10 ترشيحات للأوسكار عام 2019، وفاز بجائزة أفضل ممثل مساعد لبراد بيت وأفضل تصميم إنتاج.