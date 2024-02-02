لعبة الحبار الموسم الثاني وبريدجرتون 3 .. مسلسلات تعرض على نتفليكس في 2024

تقدم منصة نتفليكس مجموعة قوية من الأعمال الدرامية والمسلسلات خلال عام 2024، إلى جانب تشكيلة واسعة ومتنوّعة من الأفلام والألعاب الجديدة.

ستطرح نتفليكس خلال هذا العام مواسم جديدة، من أعمال شهيرة وناجحة مثل "لعبة الحبار: الموسم الثاني" ، أو "Rebel Moon: جزء 2: حافرة الندوب".



ويعود إدي ميرفي في فيلم جديدة وهو "شرطي بيفرلي هيلز"، عبر نتفليكس، وتقدم المنصة بلنسخة السينمائية الحية المستوحاة من Avatar: The Last Airbender.

كما يعرض أيضا فيلم جينيفر لوبيز "أطلس"، بالإضافة إلى ذلك، ستطرح مواسم جديدة من "إميلي في باريس"، و"بريدجرتون"، و"هيئة دبلوماسية".

أما على صعيد الألعاب، ستكتشفون خبايا العالم السفلي في "Hades" وتطلقون العنان لعالم السرعة في لعبة "Sonic Mania Plus".



كشفت نتفليكس عن الإعلان الرسمي للموسم الثاني من مسلسل “مدرسة الروابي للبنات”، الذي يعتبر أحد أكثر مسلسلاتها العربية نجاحًا.

يعود المسلسل بموسم جديد وفصل دراسي جديد، لتطلّ علينا الطالبات بزيّهن المدرسي الوردي الأنيق وصفوفهن الدراسية المنظمة، ولكن قد تكون هذه المظاهر خدّاعة، فإن خلف هذه الصورة المثالية واقع مليء بالخفايا والأسرار.

ويسلّط الموسم الثاني من المسلسل الضوء على مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على طالبات المدارس، والصراعات الداخلية التي يواجهنها خلال محاولة وصولهن لأهدافهن والتي قد تودي بهن لطرق خطرة.