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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نتفليكس تكشف عن الإعلان الرسمي للموسم الثاني من «مدرسة الروابي للبنات»

صدى البلد

بعد طول انتظار، كشفت نتفليكس عن الإعلان الرسمي للموسم الثاني من مسلسل “مدرسة الروابي للبنات”، الذي يعتبر أحد أكثر مسلسلاتها العربية نجاحًا. 

يعود المسلسل بموسم جديد وفصل دراسي جديد، لتطلّ علينا الطالبات بزيّهن المدرسي الوردي الأنيق وصفوفهن الدراسية المنظمة، ولكن قد تكون هذه المظاهر خدّاعة، فإن خلف هذه الصورة المثالية واقع مليء بالخفايا والأسرار. 

ويسلّط الموسم الثاني من المسلسل الضوء على مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على طالبات المدارس، والصراعات الداخلية التي يواجهنها خلال محاولة وصولهن لأهدافهن والتي قد تودي بهن لطرق خطرة.


 

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بعد اكتسابها شهرة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تجد شابة مراهقة نفسها عالقة في صراع يقودها في طريق لا تحمد عقباه، لتجرّ معها كلّ من حولها إلى مستنقع مظلم، بينما تقوم إحدى زميلاتها في الصف بتوثيق كل ذلك من خلال عدسة كاميرتها. 

الموسم الثاني من مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” من إنتاج "فيلمزيون" ومن إبداع وإخراج تيما الشوملي، وكتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال مع إسلام الشوملي.

وسيتم عرضه حصريًا على نتفليكس في 190 دولة اعتبارًا من 15 فبراير.

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