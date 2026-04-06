خبير اقتصادي: حدة الأزمة الاقتصادية العالمية شهدت تراجعًا ملحوظًا

أكد الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن حدة الأزمة الاقتصادية العالمية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أنها "انخفضت إلى النصف" بعد سماح إيران بمرور عدد كبير من سفن البترول، ما ساهم في تهدئة أسواق الطاقة نسبيًا.



وأوضح "جنينة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الاقتصاد المصري كان من أكثر المتأثرين بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نظرًا لوضعه الاقتصادي في تلك الفترة، وهو ما انعكس على أسعار السلع الأساسية، خاصة القمح.



وأضاف أن العالم يشهد حاليًا وفرة كبيرة في المعروض من السلع، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة كانت قد استعدت لهذه التطورات مسبقًا من خلال زيادة الإنتاج، سواء من السلع الأساسية أو المواد البترولية، وهو ما ساهم في احتواء جزء من الأزمة.



ورغم جسامة الأحداث الجيوسياسية، شدد على أن وفرة المعروض العالمي لا تزال تمثل عامل توازن مهم، معربًا عن أمله في تهدئة التوترات الدولية، بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، خاصة في مصر، التي قد تشهد "انطلاقة سريعة" حال استقرار الأوضاع العالمية.