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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

صدى البلد

يعقد السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الدورة 13 من المهرجان، اليوم الجمعة، 2 فبراير، بمسرح الهناجر، بدار الأوبرا المصرية. 

ينطلق المؤتمر في تمام الساعة 3 عصرًا، بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد وفي مقدمتهم الفنان محمود حميدة وأحمد فتحي وصبري فواز وسلوى محمد على وإلهام شاهين.

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أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، اختيار الكاتب الصحفي والناقد زين العابدين خيري شلبي، مستشارًا إعلاميًا ورئيسا لتحرير النشرة اليومية للمهرجان في دورته الثالثة عشرة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2024، كذلك تم اختيار المخرج المسرحي أحمد مختار لإخراج حفل افتتاح المهرجان، بمعبد الأقصر، والاتفاق مع الموسيقار هيثم الخميسي على وضع اللحن المميز للدورة الجديدة، كما تم تعيين الناقدة مروة أبو عيش رئيسًا لقسم الأفلام بالمهرجان.

من جانبها كشفت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، عن انتهاء لجنة اختيار الأفلام من أعمالها، وتضم كلا من المونتيرة والناقدة صفاء الليثي، والناقد أسامة عبد الفتاح، والدكتور أشرف راجح أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والناقدة هالة الماوي، والسيناريست سيد فؤاد، حيث تم اختيار 44 فيلمًا للمشاركة في مسابقات المهرجان الرسمية الأربعة، بواقع 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة (روائي، تسجيلي)، و14 فيلمًا في مسابقة الفيلم القصير (روائي، تسجيلي، تحريك)، و6 أفلام في مسابقة الدياسبورا "الشتات"، و12 فيلما في مسابقة أفلام الطلبة، بالإضافة إلى بانوراما السينما المصرية الطويلة والقسم الرسمي خارج المسابقة.

الأقصر للسينما الاقصر للسينما الافريقية الأوبرا المصرية إلهام شاهين السيناريست سيد فؤاد الفنان محمود حميدة

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