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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمره 91 عاما.. هكذا يقضي رشوان توفيق وقته بعد التسعين

رشوان توفيق
رشوان توفيق

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان رشوان توفيق الذي أصبح يبلغ من العمر 91 عاما، ويعيش مع ابنته في منزل مشترك خلال السنوات الماضية.

 

 

 

الفنان رشوان توفيق تم تكريمه في احتفالية بالمسرح القومي الأربعاء الماضي بحضور أصدقائه وأبرزهم  سميحة ايوب ، الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنان محمود حميدة، الفنان إيهاب فهمي ، دنيا عبد العزيز ، أشرف طلبة ، محمد رياض ، محسن منصور، عزة لبيب  وغيرهم.

ورغم تقدمه في العمر إلا أن الفنان رشوان توفيق الذي يقضي معظم وقته بين أحفاده وقراءة القرآن، سيشارك في دراما رمضان 2024 كضيف شرف في مسلسل “ألف ليلة وليلة” مع الفنان ياسر جلال بحسب تصريحات سابقة له. 

 

حل الفنان القدير رشوان توفيق، ضيفا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" و كشف العديد عن حياته الشخصية و علاقته بزوجته و مسيرته الفنية منذ فترة. 

 

 

قال رشوان توفيق، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إنه دائما يتحدث مع الله قائلا: " بقوله يارب أكرمتني و مش عارف أوفي نعمك"، موضحا أن والدته من أولياء الله فعندما كانت تتوضى للصلاة تبكي.

 

وخلال البث كشفت هبة رشوان توفيق عن رفض والدها اجراء أي تغيرات في الشقة قبل وفاة والدتها بعدة سنوات وتحديدا منذ عام 1999، مؤكده ان الشقة تحتاج الي بعض التغيرات والتطوير ، الا ان والدها يرفض ذلك ، حيث يريد ان يحتفظ بكل شىء اختارته زوجته في المنزل .

رشوان توفيق “الف ليلة وليلة” الستات مايعرفوش يكدبوا الفنان رشوان توفيق الفنان القدير رشوان توفيق الفنان إيهاب فهمي

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