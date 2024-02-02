قبل إعادتهم.. الجيش الأردني يكشف تفاصيل القبض على 4 إسرائيليين اجتازوا الشريط الحدودي

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، بأن قوات حرس الحدود ألقت أمس الخميس القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي.



ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أوضح المصدر، أن التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية.



وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بالمواطنين بعدم تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.