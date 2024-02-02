مغامرة روائية تستعين بالتكنولوجيا للبحث عن مختصر جمال العالم.. فيديو

تحدث الكاتب والروائي رامي حمدي، عن روايته "مختصر جمال العالم".

وقال الكاتب والروائي رامي حمدي، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، على قناة "dmc": رواية مختصر جمال العالم، رؤية درامية روائية مستوحاة من أحداث وشخصيات حقيقية".

وأضاف: "الرواية عبارة عن مغامرة روائية تستعين بالتكنولوجيا للبحث عن "مختصر جمال العالم.. باختصار هي أن الكاتب كان بيحب الطبخ ولديه حلم أنه يعمل مطعم، ونظرا لأنه لا يستطيع تنفيذه على أرض الواقع فقرر أنه يعمله في الميتافيرس".

وأشار إلى أن فكرة المطعم أنه هيطبخ لشخص واحد أو شخصين، لازم يكونوا مرتبطين بشكل ما بحياته، ويطبخ لهم وجبة مستوحاة من الموضوع الذي يتحدث معهم فيه.



