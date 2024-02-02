مصرع فرنسيان وإصابة آخرين في هجوم روسي بأوكرانيا.. وماكرون يعلق

أعلنت باريس، اليوم الجمعة، أن فرنسيان اثنان يعملان في الإغاثة قت.لا بضربة روسية في أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن اثنين من عمال الإغاثة الفرنسيين المتطوعين قتلا في هجوم روسي بطائرة بدون طيار في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، مما يؤكد تقارير من الحاكم الإقليمي ومسؤولين آخرين.

وأضافت الوزارة أن ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين أصيبوا بجروح.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، اليوم الجمعة في منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي "اكس X" إن "اثنين من العاملين في المجال الإنساني الفرنسي دفعوا ثمن التزامهم تجاه الأوكرانيين بحياتهم".

وأضاف"سيتعين على روسيا أن تجيب عن جرائمها".

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على X عمليات القتل التي وقعت يوم الخميس بأنها "عمل جبان ومشين".

وأضاف: "دعمي يذهب إلى جميع المتطوعين الذين يشاركون في مساعدة الدول الأخرى".

كتب حاكم منطقة خيرسون، أولكساندر بروكودين، على تيليجرام في وقت سابق من يوم الجمعة: "قتل وأصيب متطوعون أجانب نتيجة لضربة العدو على بيريسلاف".

ووصفهم بروكودين باستخدام كلمة أوكرانية تشير عادة إلى عمال المنظمات الإنسانية.

وتابع: "قتل الجيش الروسي مواطنين فرنسيين. وأضاف أن ثلاثة أجانب آخرين أصيبوا بجروح طفيفة"،مقدما "تعازيه الخالصة لعائلات القتلى".

وأفادت الشرطة الوطنية الأوكرانية في وقت سابق أن رجلين يحملان الجنسية الفرنسية قد توفيا نتيجة لهجوم بطائرة بدون طيار وأن أربعة رجال وامرأة قد أصيبوا بجروح.

وأشاروا إلى أن أحد الرجال المصابين كان يبلغ من العمر 41 عاما من أوديسا.