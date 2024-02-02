عيد الشرطة الــ72.. الداخلية تنظم رحلة ترفيهيه لأسر الشهداء بالمعالم السياحية| صور

قامت وزارة الداخلية بتنظيم رحلات ترفيهية لعدد من أسر الشهداء حيث تم إصطحابهم لزيارة بعض المعالم السياحية (المتحف المصرى الكبير – منطقة الأهرامات بالجيزة).. تم خلالها توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال وتقديم التهنئة لأسر الشهداء بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى معركة الاسماعلية التى تؤكد على أن الشرطة المصرية مازالت تقدم التضحيات للدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.

ومن جانبهم أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بتلك الزيارات التى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم وتكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والإستقرار ومشاركتهم كافة الإحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية.

وذلك فى ضوء الإحتفال بعيد الشرطة الــ 72 وتخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التى تجسد نضال الشرطة المصرية وبطولة وتضحيات رجالها البواسل.





وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفاناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن وإستقرار الوطن.





IMG_0712

IMG_0713

IMG_0714

IMG_0709

IMG_0710