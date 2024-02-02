أسعار العملات الأجنبية تواصل التراجع في ختام تعاملات الأسبوع

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري دون حدوث أي تحركات على المستوى الرسمي منذ مارس الماضي، بينما تراجعت أسعار باقي العملات الأجنبية في مصر.

وننشر خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الجمعة 2 فبراير 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي مقارنة بالأحد مستهل تعاملات الأسبوع .

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 33.14 جنيه للشراء و33.40 جنيه للبيع مقارنة 33.57 جنيه سعر الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 17 قرش.

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم لنحو 38.82 جنيه للشراء و39.17 جنيه للبيع مقارنة 39.35 جنيه للبيع سعر الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 18 قرش.

واستقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 35.55 جنيه للشراء 35.83 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث في بنك مصر

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 33.14 جنيه للشراء و 33.38 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 38.82 جنيه للشراء و 39.17 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 35.55 جنيه للشراء 35.83 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه.

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 33.31 جنيه للشراء و 33.46 جنيه للبيع مقابل 33.60 جنيه سعر الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 14 قرش .

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 38.96 جنيه للشراء و39.14 جنيه للبيع مقابل 39.32 جنيه سعر الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 18 قرش .

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 35.73 جنيه للشراء 35.89 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش مقارنة بسعر الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع. .