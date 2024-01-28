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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

تراجع أسعار العملات
تراجع أسعار العملات الأجنبية

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري دون حدوث أي تحركات على المستوى الرسمي منذ مارس الماضي، بينما تراجعت أسعار باقي العملات الأجنبية في مصر.

وننشر خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الأحد 28 يناير 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي مقارنة بالخميس ختام تعاملات الأسبوع .

 أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأحد 

استقر سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.  

ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 33.25 جنيه للشراء و33.57 جنيه للبيع مقارنة 33.72 جنيه سعر الخميس  الماضي ختام تعاملات الأسبوع بانخفاض 15 قرش.

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم لنحو 38.97 جنيه للشراء و39.35 جنيه للبيع مقارنة  39.40 جنيه للبيع سعر الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع 5 قروش.

واستقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 35.40 جنيه للشراء 35.80 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث في بنك مصر 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 33.25 جنيه للشراء و 33.57 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 38.97 جنيه للشراء و 39.35 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 35.40 جنيه للشراء 35.80 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الأحد

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه. 

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 33.45 جنيه للشراء و 33.60 جنيه للبيع مقابل  33.72 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع 12 قرش . 

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 39.15 جنيه للشراء و39.32 جنيه للبيع مقابل 39.45 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بتراجع 13 قرش . 

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 35.65 جنيه للشراء 35.81 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش مقارنة بالخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع. 

العملات أسعار صرف العملات الأجنبية البنك المركزي الدولار الأمريكى سعر الدولار

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