شديد الرزانة والعقل|فريدة الشوباشي: التاريخ سيسجل ما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية

علقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي على تصريحات وزير الخارجية سامح شكري بشأن ضرورة إطلاق عملية سلام لإقامة الدولة الفلسطينية بأن " هذا موقف التاريخ سيسجله في قائمة الشرف لمصر" لافتة الى أن هذا الموقف المصري" شديد الرزانة والعقل".

وقالت الشوباشي خلال لقائها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، إن المذابح التي تحدث في غزة نتيجة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن بأقامة دولة فلسطينية.

مصر اليوم تقوم بدور مهم جدا في إقناع الكثير من المترددين، مشيرة الى أن وزير الخارجية سامح شكري يقوم بجهود قوية تجاه القضية الفلسطينية.

فريدة الشوباشي: إسرائيل عايشة على قفا الأمريكان

وتابعت: الامريكان قاموا بتدمير العراق وفلسطين وليبيا ولازالوا في تكملة التدمير ، قائلة:" لو أمريكا أمرت إسرائيل بأيقاف الحروب، سوف تتوقف تماما عما تفعله".