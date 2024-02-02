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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 22.. إزالة 8 تعديات بحى جنوب وقروى أبو الريش بحرى بأسوان

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 8 حالات تعدى بمساحة 10 ألف و 995 م2 بنطاق منطقة الخطارة التابعة لقروى أبو الريش بحرى ، منها 4 حالات لقرارات إزالة إدارية ، و 3 حالات إزالة فورية .

وتم تنفيذ حالة إزالة فورية أخرى لتعدى على أملاك الدولة بمنطقة المسلة بمساحة 200 م2 عن طريق حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة محمود بهاء ، ومحمد حسين ، فضلاً عن العاملين بالوحدة القروية برئاسة ناصر بصرى مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

 

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إزالة التعديات

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تستكمل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المستمرة للقيام بالإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية من الموجه الـ 22 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى . 

 

جهود إزالة التعديات بأسوان
جهود إزالة التعديات بأسوان
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