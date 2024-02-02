استغلال الأصول الروسية المجمدة.. وزيرة خارجية كندا في كييف تناقش عدة ملفات

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي خلال زيارتها الرسمية إلى كييف في 2 فبراير.

ووصلت وزيرة الخارجية الكندية إلى أوكرانيا في وقت سابق اليوم، لعقد اجتماع مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، وناقشت معه استغلال الأصول الروسية المجمدة، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال زيلينسكي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "ناقشنا الدعم المستمر لأوكرانيا، والخطوات المشتركة لتنفيذ صيغة السلام، وتطوير نظام الالتزامات الأمنية لأوكرانيا، وعمل التحالف الدولي من أجل عودة الأطفال الأوكرانيين"، مضيفا "أنا ممتن لكندا لدعمها الثابت وثقتها في أوكرانيا والأوكرانيين".

وناقشت جولي خلال اجتماعها مع كوليبا، التجارة الحرة بين أوكرانيا وكندا، واستخدام الأصول الروسية المجمدة، والمساعدات العسكرية، والعقوبات.

وأضافت الحكومة الأوكرانية أن وزير الخارجية الكندي سيلتقي أيضًا بالعائلات والأطفال الذين تأثروا بالحرب وكذلك المنظمات المحلية التي تدعم ضحايا العنف المرتبط بالصراع.