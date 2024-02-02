استئناف الرحلات الجوية بين العراق وأذربيجان

أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها بين العراق وأذربيجان بحسب ماذكرت وسائل إعلام عراقية.

وكان البنك المركزي العراقي في وقت سابق قام بتجميد حسابات "فلاي بغداد" في 3 بنوك رئيسية.

وقال المصدر للصحيفة العراقية "، إن "المركزي العراقي قام بتجميد حسابات شركة فلاي بغداد للطيران في ثلاث بنوك رئيسة إستجابةً لعقوبات الخزانة الأميركية".

وفي وقت سابق، وصفت السفيرة الأميركية في بغداد آلينا رومانوسكي، استخدام إيران لشركة طيران عراقية لتهريب الأسلحة والدولار، بأنه انتهاك صارخ لسيادة العراق.

جاء ذلك تعليقاً على قرار الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على شركة طيران "فلاي بغداد" و 3 شخصيات على صلة بكتائب حزب الله.