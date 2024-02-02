800 ألف عميل يستفيدون من مبادرة التمويل العقاري

قال محمد سمير خبير التمويل العقاري ان الاثار الايجابية لمبادرة التمويل العقاري لم تظهر بالصورة المطلوبة على سوق العقارات في مصر.

وأضاف سمير خلال حوار مع برنامج "عقار مصر" المذاع بر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي انه عند صدور قانون التمويل العقاري في مصر عام 2001 كان الهدف منه إتاحة وحدات سكنية لكل الفئات في المجتمع المصري.

وتابع سمير قائلا:" من 2001 حتى و2014 تم تنفيذ القانون ببرامج محدودة للغاية وهي تمويل الشراء وتمويل البناء".

وأوضح أن نقطة التحول في منظومة التمويل العقاري بدأت منذ 2014 بدعم من البنك المركزي سواء في سعر الفائدة او المدد الزمنية للتمويل.

التمويل العقارى

وأضاف محمد سمير قائلا:"التمويل العقاري موجود في مصر منذ 23 سنة نتج عنه 80 مليار جنيه تمويل عقارى و800 ألف عميل استفادوا من القانون فقط وهو لا يتناسب مع معدلات الزيادة السكانية والناتج الإجمالى القومى.