معلومات الوزراء ينظم دورة أساليب تحليل البيانات بالإمارات

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- برئاسة مجلس الوزراء دورة تدريبية تحت عنوان "أساليب تحليل البيانات ونظم دعم اتخاذ القرار" في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع أكادمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

وعقدت الدورة على مدار شهر كامل (من 02 يناير إلى 01 فبراير 2024) حاضر فيها كوكبة من خبراء المركز في مجالات أساليب تحليل البيانات والمعلومات، وتصميم ورصد اتجاهات الرأي العام، وعرض وتصميم البيانات.

وكذلك أساليب استشراف المستقبل، ومنهجيات المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى مجال كتابة أوراق السياسات.



وأشاد المتدربون من الكوادر والقيادات الشرطية بإمارة الشارقه بالمحتوى المتميز للدورة والمستوى العلمي والاحترافي للمحاضرين.