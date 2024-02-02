حموضة الدم أحدها.. حسام موافي يكشف 6 أسباب للنهجان

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، عن أسباب النهجان، التي يعاني منها بعض الأشخاص، موضحًا أن التدخين يعد من الأسباب التي تؤدي إلى النهجان.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، إن أسباب النهجان تختلف وتتفاوت درجة الإصابة بها، حيث قد تكون الإصابة بالنهجان لسبب نفسي، أو لوجود مرض خطير قد يودي بحياة المريض.

6 أسباب للنهجان

أضاف حسام موافي، أن هناك 6 أسباب للنهجان، وهي: «نفسي - الحجاب الحاجز - مرض في القلب - مرض في الرئة - حموضة الدم - تشنج عضلات الصدر».

وشدد حسام موافي، على الأشخاص الذين يعانون من النهجان، بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص؛ لتشخيص الأعراض، ومعرفة السبب الرئيسي وراء النهجان.