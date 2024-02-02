اليمن| استهداف أم الرشاش بصواريخ بالستية.. وبيان مهم للحوثيين

نفذت ميليشيات الحوثي اليمنية، عمليةً عسكرية ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراشِ، جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخِ البالستية.

وذكر الحوثيون، في بيان صادر اليوم، أن هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ.

وجدد الحوثيون تأكيد استمرارهم في تنفيذِ واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانيةِ تجاه الشعب الفلسطينيِّ المظلومِ، استجابةً لنداءاتِ الشعب اليمنيِّ الحرِّ ونداءاتِ كلِّ الأحرارِ من أبناءِ الأمة العربيةِ والإسلامية.

كما أكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ أنها لن تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ في البرِّ والبحرِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.