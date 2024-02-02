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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وأجمل وأطيب يوما.. مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم

مجدي الهواري وابنته
مجدي الهواري وابنته

حرص المخرج مجدي الهواري، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته مريم، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب مجدي الهواري، في تعليقه على صوره مع ابنته قائلا: «كل سنة وانت طيبة يا احلي وأجمل وأطيب يوما في الدنيا». 

منشور مجدي الهواري

مجدي الهواري يؤدي مناسك العمرة مع زوجته

وكانت نشرت دنيا عبد المعبود زوجة الفنان مجدى الهوارى صورا عبر حسابها  الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وذلك أثناء قيامها بأداء مناسك العمرة مع زوجها وأولاده.

وعلقت دنيا عبد المعبود قائلة: الحمد لله.

 

مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود 

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن المخرج مجدي الهواري تزوج من الإستايلست دنيا عبد المعبود منذ شهرين، ولكن أثارت دنيا عبد الموجود الجدل بعدما مسحت جميع الصور التي تجمعها مع المخرج مجدي الهواري.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن دنيا عبد المعبود أضافت أستوري على حسابها الرسمي على الإنستجرام وكتبت فيها: “نكتفي بهذا القدر من المحاولة”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير: “هذا المنشور سبب أن هناك الكثيرون الذين أعتقدوا أنهم أنفصلوا.. بعدها مباشرة وضع المخرج مجدي الهواري بصورة لهم من أجل نفي إشاعات إنفصالهم وكانوا معا فى باريس”.

ونشر المخرج مجدي الهواري، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام للصور والفيديوات، ظهر فيها مع زوجته دنيا عبد المعبود، في أول ظهور لهما بعد انتشار شائعات طلاقهما.

وعلق مجدي الهواري، على صورته مع زوجته دنيا عبد المعبود، بالإنجليزية فيما يعادله بالعربية قائلا: «من باريس مع حبيبتي».

وتسبب قرار مجدى الهوارى، ودنيا عبد المعبود، بحذف صورهما فى خروج عديد من الشائعات حول طلاقهما وهو الامر الذى نفاه كل منهما فى تصريحات صحفية وأكدا ان كل ما يتردد عار تماما من الصحة.

وتصدر مجدى الهوارى، تريند جوجل بعد حذف صور زوجته دنيا عبد المعبود عبر انستجرام التى تبلغ من العمر 35 عاما بينما مجدى الهوارى 46 عاما أى أن فارق العمر بينهما 11 عاما.

مجدي الهواري هو مخرج كبير اشتهر بأعماله المميزة والشبابية، حيث تخرج في المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان، وكانت أول أعماله التى قدمها عام 2001 هو فيلم 55 إسعاف، ولم يحقق نجاحاً كبيراً بالإضافة إلى هجوم النقاد عليه، على عكس آخر أفلامه التي قدمها في 2011 وهو فيلم الوتر.

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