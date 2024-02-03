الكشف على 1028 مواطنا بالمجان في دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس انعقدت قافلة طبية بقرية المسيرى بمركز كفر سعد تضمنت ١٠ عيادات متنقلة تردد عليها ١٠٢٨مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.

وتم تحويل عدد ١٧ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٥حالات بالإضافة إلى إجراء ١٨٣تحليل بمعمل الدم و ٢٤تحليل بمعمل الطفيليات و فحص ٢٦ حالة بالأشعة و٢٢حالة أخرى بالسونار ، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ٨٦حالة ،بالإضافة إلى عقد ٧ ندوات توعوية تردد عليها ٦٧مواطنا.