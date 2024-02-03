لخلافات الجيرة.. إنهاء حياة فلاح وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بكفر الشيخ

دفع فلاح مقيم بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، حياته ثمناً لخلافات الجيرة، إثر وقوع مشاجرة مع عائلة أخرى بالقرية، وجرى نقله إلى المستشفى جثـ.ـة هامدة.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية إسحاقة، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، ووجود متوفى ومصابين.

انتقلت القيادات الأمنية ورجال البحث الجنائي، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها وفاة مصطفى.ص 31 سنة، فلاح، وإصابة شقيقه عبد الرحمن 30 سنة، نجار، ومحمد 33 سنة، عامل من الطرف الأول، وإصابة زينهم.ي 55 سنة، فلاح، ونجليه عبد الفتاح 30 سنة، نجار، ومصطفى 20 سنة، طالب.

جرى انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.