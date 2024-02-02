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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كفر الشيخ .. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدولي

إسعاف
إسعاف

شهد الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، اليوم، الجمعة، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لقربه من الحادث.

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تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين السيارتين «ج ل ن 8762»، و «د س ي 1538» على الطريق الدولي الساحلي، أمام المنطقة الصناعية بمطوبس.

أسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالسيارتين، وإصابة كل من: م.ر 26 سنة، طالب، ومرافقيه «و.ع» 43 سنة، ربة منزل، وابنتها «ل.و» 21 سنة، طالبة، وجميعهم مقيمون بمحافظة بورسعيد، وجرى نقلهم إلى مستشفى رشيد لتلقي العلاج اللازم.

حرَّر رجال الشرطة المحضر رقم 607 لسنة 2024م، إداري مركز مطوبس، وأخطرت جهات التحقيق.

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