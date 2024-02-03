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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقوبة كبيرة .. الداخلية تحذر من التلاعب فى لوحات السيارات

صدى البلد

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات فى المكان المقرر لها أو إحداث أى تغيير فيها .

أنت من أي محافظة.. اعرف معنى اللوحات المعدنية للسيارات

أعلنت الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

عقوبة عدم تثبيت اللوحات المعدينة للسيارات

تصدى قانون المرور لسائقى السيارات مما يتلاعبون في اللوحات المعدنية للسيارات سواء بطمسها أو عدم التثبيت بإيقاف التراخيص ويتم شن حملات مرورية بصفة يومية لضبط المخالفين وتتخذ وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

ونصت مواد قانون المرور على أنه تنتظر كل من يتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، تقع عليه عقوبة تتراوح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل للإيقاف الرخصة ولا يجوز التصالح فيها وتهدف تلك الضوابط التي من خلالها يتم التصدي للمخالفات التي تتسبب في الحوداث على الطرق، وضبط الحالة الأمنية على الطرق وتشمل طمس اللوحات المعدنية.

 

اللوحات المعدنية إيقاف تراخيص المركبات ضبط مخالفات لوحات المعدنية وزارة الداخلية مدة 6 أشهر لوحات السيارات

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