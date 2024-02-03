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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو المشروع القومي يستحوذون على ميداليات بطولة الجمهورية للملاكمة

صدى البلد

 

انتهت منافسات بطولة الجمهورية للناشئين للملاكمة مواليد عام 2008، والتي أقيمت على حلقة نادي الترسانة بمحافظة الجيزة

وشهدت البطولة تألق كبير من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، حيث وصل إلى الدور نصف النهائي 20 لاعب من المشروع من إجمالي 54 لاعب مشارك بالبطولة، بينما وصل إلى الدور النهائي 15 لاعب.

وحقق لاعبو المشروع القومي 20 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية، و 7 ميداليات فضية، و 5 ميداليات برونزية.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: “عبد الرحمن محمد وزن 46 ك، أحمد رضا وزن 48 ك، عمر عبد العزيز وزن 50 ك، عبد المنعم شريف وزن 57 ك، سراج عمرو وزن 70 ك، محمد نبيل وزن 75 ك، خالد محمد وزن 80 ك، وعلي وفدي وزن +80 ك“.

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: “محمد السيد وزن 50 ك، عادل عماد وزن 54 ك، محمد أشرف عبد الغفار وزن 60 ك، محمد نصر وزن 63 ك، محمد حمدي وزن 66 ك، أحمد محمد عبده وزن 70 ك، حسان عطية وزن 75 ك“.

وتوج بالميداليات البرونزية كلًا من: “مروان مبروك وزن 52 ك، نور الدين محمد وزن 52 ك، محمد وليد وزن 54 ك، ياسين أحمد كامل وزن 50 ك، محمد أسامة وزن 57 ك“.

وحضر نهائي البطولة كلًا من الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة ونائب رئيس الاتحاد العربي وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، والنائب طارق السعيد رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، والدكتور محمد جمال المشرف العام على المشروع القومي بوزارة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاكمة.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على متابعة لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بتوجيهات من اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش، والدكتور أشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

ويعتبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أهم المشروعات التي تمثل الدولة المصرية بانتقاء المواهب وتدريبها وتمثيل المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبياد خاصة أولمبياد 2028، وحصد العديد من الميداليات بالإضافة إلى رعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمالية والاجتماعية.

ويأتي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ضمن خطة الوزارة في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضيًا في 13 لعبة يستهدفها المشروع.

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