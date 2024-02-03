علي الدين هلال: الحوار الوطني مستمر والمحور الاقتصادي على رأس الأولويات

أكد الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي، أن الحوار الوطني جمع أكبر عدد من أصحاب الرأي في مصر ، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني حرص على جمع كافة الآراء من مختلف الأيديولوجيات.

وأضاف علي الدين هلال، في حوار مع الإعلامي ضياء رشوان، مقدم برنامج مصر جديده، المذاع عبر قناة اي تي سي، مساء اليوم الجمعة، أن الحوار الوطني ليس منافسا لمجلس النواب، والبرلمان وحده هو من يشرع القوانين، والحوار الوطني لا يمارس سلطة التشريع".

وتابع الدكتور على الدين هلال، المفكر السياسي، أن الحوار الوطني مستمر والمحور الاقتصادي على رأس الاولويات، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى يجمع آراء الجميع تحت مظلة واحدة.







