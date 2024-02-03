بعد الإعلان عن المدير الفني الجديد.. فيريرا يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، رسالة دعم إلى جوزيه جوميز مدرب الفريق الأبيض الجديد.

وكتب فيريرا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" : "أتمنى التوفيق للمدرب الجديد ولنادي الزمالك وجمهوره، جوميز مدرب جيد ثقوا به وادعموه.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

وأعلن الزمالك عن ضم كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنيةالبيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهابياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.