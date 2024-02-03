عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الإعلان عن المدير الفني الجديد.. فيريرا يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

صدى البلد

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، رسالة دعم إلى جوزيه جوميز مدرب الفريق الأبيض الجديد.

 

وكتب فيريرا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" : "أتمنى التوفيق للمدرب الجديد ولنادي الزمالك وجمهوره، جوميز مدرب جيد ثقوا به وادعموه.

 

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

 

وأعلن الزمالك عن ضم كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنيةالبيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا،  أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهابياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.

جوسفالدو فيريرا أغاني سيلينا جوميز نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

استقالة حازم إمام بعد الإخفاق الإفريقي للمنتخب المصري.. ناقد يكشف مفاجأة

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد تقديم صفقات نادي الزمالك

أمير هشام يعلن عن صفقات مدوية لـ الإسماعيلي

مهيب عبدالهادي يشن هجومًا على اتحاد الكرة: «بتستخفوا بعقول الناس ولازم تمشوا فورًا»

مهيب عبدالهادي:مهند لاشين كان في الحمام..وفوجيء بفيتوريا يستدعيه وسط ماتش الكونغو

وكيل أحمد حمدي يكشف التفاصيل الكاملة في مفاوضات انضمامه للزمالك

بالأسماء.."الدردير" يعلن عن لاعبي الزمالك المقيدين إفريقيا

عبد الرحمن طارق:حازم إمام قدم استقالته لجمال علام عقب الخسارة من الكونغو

عبدالرحمن طارق: أبو جبل استلم عقود انتقاله للأهلي pdf قبل مباراة الكونغو

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق يوجه طلبا لـ اتحاد الكرة بعد رحيل فيتوريا

الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن ضربات سوريا والعراق

إنتبه .. علامات تظهر بعد الأكل دليل على الإصابة بسرطان المعدة

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

بعد الإعلان عن المدير الفني الجديد.. فيريرا يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة لن تضرب أهدافًا داخل إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الجلوس فترة طويلة في غرفة مظلمة؟

حقيقة رحيل تشافي من برشلونة.. وهذه الصفقة الجديدة

لن تتوقع ما هي .. احتجاز جاسوسة لصالح الصين في مومباي

بسيطة وأنيقة.. شريهان تلفت الأنظار بإطلالة من المتحف المصري

فيديو

مقطع فيديو يثير ضجة لملايين الدنانير الأردنية داخل حقيبة.. ما القصة ؟

شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

القبض على مافيا الدولار | الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء ..فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ