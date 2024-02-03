عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عاصي الحلاني يطرح "عمرها الخيانة".. فيديو

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

طرح الفنان عاصي الحلاني عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ، أغنيته الجديدة ، عمرها الخيانة .

وأغنية "عمرها الخيانة" من كلمات علي المولى، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، والكليب من إخراج عادل سرحان.

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

وفاة الممثل الأمريكي كارل ويذرز .. تعرف على أشهر أعماله

ولد محمد مزين الحلانى "عاصى الحلانى" في 28 نوفمبر 1970 في بعلبك في لبنان، لعائلة كبيرة تتكون من 13 شقيقا وشقيقه واكتشف الحلاني موهبته فى عمر مبكرة، فكان يهرب من تعليمه العام ليتدرب على عزف العود والدبكة والغناء، ومن ثم التحق بالمعهد العالى للموسيقى فى لبنان ليتلقى هذه العلوم أكاديميا.

 

خلال ثلاثين عاما في مسيرته الفنية أصدر عاصي الحلاني أكثر من عشرين ألبوما غنائيا والعديد من الأغاني المصورة، كما حاز على جوائز عربية عديدة، وكان عضو لجنة تحكيم في واحدٍ من أهم برامج الهواة الغنائية العربية.

عام 1995 تزوج عاصى الحلانى من عارضة الأزياء اللبنانية "كوليت بولس"، وفي فبراير عام 1997 رزق الزوجان بابنتهم الكبرى "ماريتا"، وفى مارس 1998 رزقا بابتهم الثانية "دانا"، وفى عام 2000 رزق الزوجان بابنهم الأصغر "الوليد".

 

الفنان عاصي الحلاني اللبناني عاصي الحلاني المطرب الكبير عاصي الحلاني عاصي الحلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

استقالة حازم إمام بعد الإخفاق الإفريقي للمنتخب المصري.. ناقد يكشف مفاجأة

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

بعد قرار رفع الفائدة 2%| أفضل شهادات الاستثمار في البنوك.. تصل إلى 30%

الخطيب يتدخل لإنهاء غضب كولر بسبب بديل الشناوي

ترشيحاتنا

معرض الكتاب يُحطّم رقمين قياسيين في 9 أيام

جداول الدراسة والعملي للفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس

سكرتير شعبة الذهب سابقا يكشف أسباب انخفاض المعدن الأصفر

احذر الشبورة.. الداخلية تحذر قائدى السيارات من هذه الطرق

جمال العدل: القادم سيكون أفضل بكثير في نادي الزمالك

حكم قضاء الصلاة الفائتة في جماعة.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يشعر بعض الناس بالصدمة الكهربائية؟

عمرها 8200 عاما..اكتشاف مدينة كاملة غارقة تحت المياه|هذا ما وجدوه في قاع البحر

لسبب ولا أغرب.. مقطع فيديو مرعب لاشتعال نيران في حديقة منزل بفلوريدا|شاهد

إنتبه .. علامات تظهر بعد الأكل دليل على الإصابة بسرطان المعدة

فيديو

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

مقطع فيديو يثير ضجة لملايين الدنانير الأردنية داخل حقيبة.. ما القصة ؟

شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

القبض على مافيا الدولار | الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ