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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القمر بيصغر.. ناسا تعلن تفاصيل صادمة عن خطر زلزالي

انكماش القمر
انكماش القمر

القمر يتقلص تدريجياً.. هذه التفاصيل صادمة أعلنت عنها وكالة ناسا لعلوم الفضاء، وتناقلتها عدد من المواقع العالمية، بسبب مخاوف العلماء من تأثير هذا التقلص على المهمات الفضائية المستقبلية.

وتوصلت دراسة جديدة من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى أن هناك "خطر زلزالي" على سطح القمر يمكن أن يعرقل المهمات البشرية المرتقبة.

وبحسب مجلة “نيويورك بوست" تتقلص النواة الساخنة للقمر تدريجياً عندما يبرد، مما يتسبب في ظهور تجاعيد على سطح القمر يمكن أن تؤدي إلى حدوث رجّات أرضية وانهيارات أرضية. 

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وتم ملاحظة هذه الرجّات، المعروفة بـ "رجّات القمر"، في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر، وهي منطقة مليئة بالحفر العميقة والتي وصفها مدير وكالة ناسا بيل نيلسون بأنها "مليئة بالحفر العميقة"، وتبعد عن مواقع هبوط رواد الفضاء المستخدمة في مهمات أبولو التي تمت قبل أكثر من 50 عامًا.

رجات القمر

وأضاف نيلسون أن هذه الحفر تقلل من المساحة التي يمكن أن يهبط عليها ويستخدمها رواد الفضاء.

وتم تشكيل المنطقة الجنوبية قبل 3.6 مليار سنة تقريبًا عن طريق "جسم يصطدم بسطح القمر بعنف"، وفقًا لناسا التي تستخدم أجهزة قياس الزلازل التي نصبتها مهمات أبولو لقراءة النشاط في تلك المنطقة وفي مناطق أخرى.

في شهر أغسطس، هبطت المركبة الفضائية الهندية تشاندرايان 3 بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. 

ولكن الآن، هناك مخاوف من أن هذه الرجّات القمرية ستعرقل مناطق الهبوط المحتملة لمهمة آرتيميس 3، التي ستعيد رواد الفضاء تاريخيًا إلى سطح القمر لمدة أسبوع.

تشير الدراسات إلى أن رجّات القمر قادرة على إحداث هزات أرضية قوية، وذلك حسب توم واترز من مؤسسة سميثسونيان، الذي قاد الدراسة التي نشرتها ناسا الأسبوع الماضي في مجلة العلوم الكوكبية. 

استكشاف الفضاء أرضية استكشاف الزلازل

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