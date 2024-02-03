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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تصل إلى 2500 ريال.. تعرف على أسعار حفل أحلام في السعودية

صدى البلد

تستعد الفنانة أحلام لإحياء حفلها الغنائي الضخم والذى يحمل اسم السيدة الأولى أو Queen Of Chess. بالمملكة العربية السعودية ، وذلك 9 من فبراير الجاري . 

ويبلغ سعر تذاكر الحلف كا بين 350 ريال و 550 ريال وو800 ريال و 1800 ريال  و 2500  ريال .

وكانت المطربة أحلام قد نفت منذ أيام ما تم تداوله حول سرقة منزلها بباريس من خلال منشور على موقع التديونات القصيرة أكس.
 

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وكتبت أحلام: "أحلام سرقه شنطتها؟، يعني يقصدوني انا؟، انا اصلاً مش في باريس أنا في سويسرا من يومين وعموماً الشنطه ابيها حتى لو حلوين ميه الف يورو اسوي فيها شوبينغ في سويسرا، شكراً حبايبي احببببكم خوفتوا اهلي علي مساكين طارت قلوبهم".

ويعرض لأحلام هذه الفترة برنامج أحلام ألف ليلة وليلة وتدور فكرة البرنامج حول استضافه النجوم والحديث معهم عن تفاصيل مشوارهم الفني منذ بدايتهم والصعوبات التى واجهوها إلى أن أصبحوا أحد أهم نجوم هذا الجيل.

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