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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان هدنة إنسانية في غزة

صدى البلد

بحث وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والسعودي فيصل بن فرحان آل سعود ضمان هدنة إنسانية في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس".

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، يوم الجمعة، أن "وزير الخارجية بحث جولته المقبلة إلى المنطقة والعمل الجاري لجعل المنطقة سلمية وأكثر تكاملا، ما يشمل أمنا مستقرا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وأضاف البيان أن وزير الخارجية "جدد التأكيد على أهمية ضمان الهدنة الإنسانية التي تضم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس".

ومن المتوقع أن يتوجه بلينكن إلى الشرق الأوسط خلال الفترة بين 4 و8 فبراير، وستكون هذه خامس جولة له في المنطقة منذ بدء التصعيد في قطاع غزة.

 

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