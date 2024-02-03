اشتعال شوارع نيويورك بسبب غزة.. مظاهرات مؤيدة لفلسطين تخرج عن سيطرة الشرطة|صور

تمتلئ شوارع جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك بالاحتجاجات التي نظمها متظاهرون مؤيدين للقضية الفلسطينية، حيث اندلعت اشتباكات بينهم وبين رجال الشرطة. وقد ردد المتظاهرون هتافات معادية لرجال الشرطة، ومن بينها "شرطة نيويورك، احترقوا في الجحيم!".

بدأت مظاهرة "كل الدعم لفلسطين" في الساعة 3 مساءً، وبعد ساعتين تقريبًا، يمكن رؤية مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للمتظاهرين يرفعون أعلام فلسطينية ويتشاجرون مع ضباط شرطة نيويورك في الشارع.

ووفقا لموقع “نيويورك بوست” ردد المتظاهرون هتاف "شرطة نيويورك، الكو كلهم، وجيش الدفاع الإسرائيلي، هم جميعًا نفس الشيء"، في حين تم احتجاز أحد المتظاهرين من قبل الشرطة.

حاولت مجموعة من المتظاهرين التدخل ومحاولة تحرير المرأة التي كانت تعتقلها الشرطة، حيث يمكن رؤية فيديو لهم وهم يحاولون سحب رجال الشرطة بقوة عن المرأة.

وقد تم تنظيم هذه المظاهرة ردًا على اتهامات برش متظاهرين طلاب معادين لإسرائيل بمادة كيماوية غير معروفة ورائحتها كريهة في 19 يناير أثناء مسيرتهم في حرم جامعة كولومبيا.

تم حظر المشتبه بهما في الهجوم من الحرم الجامعي بعد الحادثة وبدأت الشرطة تحقيقًا في ما يبدو أنه جرائم خطيرة.

وعندما انتهت المظاهرة الرئيسية التي شارك فيها مئات الأشخاص، انتقلت مجموعة أصغر إلى الجنوب حتى شارع ويست 107 وبرودواي، حيث تم اعتقال المزيد من الأشخاص.

وقد صرخ أحد المتظاهرين الذين تم احتجازهم داخل سيارة الشرطة قائلاً "أنتم عصابة عنيفة. أنتم مجرمون! أنتم أكثر عنفًا. أنتم أكثر عنفًا بالنسبة للشرطة!" وردد آخرون هتافات "من الصحيح أن نتمرد. شرطة نيويورك، احترقوا في الجحيم!".

تم اعتقال عدة أشخاص خلال المظاهرة التي أقيمت في ليلة الجمعة. وفي إحدى المقاطع المصورة، يمكن رؤية امرأة تحمل ملصقًا لإسرائيليين تم اختطافهم، وعندما حاصرها المتظاهرون، قاموا بتمزيق الملصق من يديها قبل أن يتدخل رجال الشرطة ويفصلوها عن الحشود.

تعرضت جامعة كولومبيا لهذه المظاهرة والاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة بسبب الاتهامات المتعلقة برش مادة كيماوية على المتظاهرين المعادين لإسرائيل في الحرم الجامعي.